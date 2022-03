17-jähriger Costa Ricaner weilt im Probetraining beim FC Basel

Der FC Basel begrüsst für die kommenden Tage den 17-jährigen Abwehrspieler Santiago van der Putten.

Der junge Innenverteidiger spielt derzeit noch in seiner Heimat bei LD Alajuelense. Wie der Klub via Instagram mitteilt, ist van der Putten nun in die Schweiz gereist und trainiert während der Länderspielpause zur Probe beim FCB mit.

Der Verteidiger möchte sich für ein Engagement aufdrängen. In der zweiten Jahreshälfte 2020 lief er schon einmal in Europa auf. Den portugiesischen Klub Boavista Porto musste er allerdings wieder verlassen. Nun möchte er endgültig den Sprung nach Europa schaffen – idealerweise beim FC Basel.

psc 23 März, 2022 11:54