Sebastiano Esposito entschuldigt sich nach Eklat bei FCB-Teamkollegen

Der italienische Angreifer Sebastiano Esposito hofft beim FC Basel nach seiner verweigerten Einwechslung in der Europa League auf eine Begnadigung und entschuldigt sich bei seinen Teamkollegen.

Laut “Blick” hat sich der 19-jährige Stürmer am Montag direkt an die Mannschaft gewandt und sich für sein Fehlverhalten entschuldigt: Esposito liess sich beim Europa League-Spiel gegen Qarabag Agdam am vergangenen Donnerstag durch Trainer Patrick Rahmen zehn Minuten vor Ende nicht einwechseln. Als Folge des Eklats stand er am Sonntag beim 2:2 der Bebbi bei Servette nicht im Kader. Nun hofft die Inter-Leihgabe für das Spitzenspiel gegen die Young Boys am Mittwochabend auf eine Rückkehr.

An den spielerischen Qualitäten Espositos gibt es keine Zweifel, die Mentalität wird nach dem Eklat von vergangenen Woche allerdings hinterfragt. Auf den Platz zurückkehren, wird er in jedem Fall. Wann ist noch offen. Und dann darf man vor allem auf seine Reaktion auf dem Rasen gespannt sein.

psc 14 Dezember, 2021 10:29