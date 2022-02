Deshalb heuerte Stephan Lichtsteiner beim FC Basel an

Anfang Februar hat der frühere Schweizer Nati-Captain Stephan Lichtsteiner als Trainer in der Nachwuchsabteilung des FC Basel begonnen. Der 38-Jährige erklärt seine Beweggründe für den Wechsel zum FCB.

Lichtsteiner hatte bereits ein Engagement in der U18-Nati beim Schweizer Verband. Nun ist er aber auch in Basel tätig. Mit seinen ersten Wochen am Rheinknie, wo er als Defensivtrainer arbeitet, ist er zufrieden: Die Jungs seien hungrig und wollen sich verbessern. Für die Unterschrift beim FCB sprachen für den 108-fachen Nationalspieler ganz konkrete Faktoren: “Ich liebe es mit Klubs zu arbeiten, die Erfolg haben wollen und müssen. Da ist der FCB die Adresse in der Schweiz, wo du diesen Druck auch hast.”

Sein Ziel sei es, den Spielern dank seiner Erfahrung etwas mitzugeben und sie auch besser zu machen. Als Defensivtrainer konzentriere er sich auf ganz bestimmte Elemente des Spiels, etwa auf Dinge wie die Beinstellung im Eins gegen Eins oder das richtige Zweikampfverhalten: “Das ist harte Arbeit, nicht einfach, das sind Details, aber mit diesen Details entscheidet sich, ob man eine gute Karriere macht und ob man Spiele und Titel gewinnt.” Er wolle die Spieler auf den richtigen Weg bringen.

psc 22 Februar, 2022 17:58