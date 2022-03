Taulant Xhaka will seine Karriere 2025 beenden und dann mit Granit coachen

Taulant Xhaka (30) identifiziert sich voll und ganz mit dem FC Basel. Auch wenn er nach seiner Verletzung aktuell eine schwierige Zeit durchmacht und nicht mehr immer gesetzt ist, verfolgt er mit den Bebbi noch grosse Ziele als Spieler. Den Zeitpunkt seines Rücktritts und was er danach machen will, weiss er bereits sehr genau.

Im Interview mit der “Basler Zeitung” findet Xhaka klare Worte, was die letzten Jahre seiner Karriere anbelangt. Er verfügt noch über einen Vertrag bis 2024, der mittels Option um ein Jahr verlängert werden kann. Genau darauf spekuliert der Mittelfeldpuncher: “Ich wäre dann 34 und will im Alter von 34 aufhören. Diese Idee war schon immer in meinem Kopf, die 34 ist schliesslich auch meine Rückennummer.” Xhaka verfügt noch über einen gut dotierten Vertrag aus der “Burgener-Zeit”. Dass er nach 2024 möglicherweise Abstriche machen muss, ist ihm sehr wohl bewusst: “Mir ist klar, dass eine Verlängerung nicht mehr im gleichen finanziellen Rahmen stattfinden wird. Ich weiss, in welcher Situation sich der Verein befindet und dass die Realität inzwischen eine andere ist.”

Xhaka hat mit Ausnahme einer einjährigen Ausleihe an die Grasshoppers seine gesamte bisherige Karriere im Trikot des FCB verbracht. Ein Wechsel ist für ihn kein Thema mehr – trotz zurzeit schwieriger Situation: “Meine Ziele haben sich nicht verändert. Ich will mit dem FCB weiterhin Erfolg haben und unbedingt noch mal Meister werden. Das ist das höchste Ziel, nachdem wir den Titel in den letzten vier Spielzeiten verpasst haben. Ich will das unbedingt noch mal erleben, bevor ich meine Karriere beende.”

Auch für die Zeit nach seiner Aktivkarriere hat der frühere albanische Nationalspieler bereits ein konkretes Ziel. Gerne würde er dereinst mit seinem Bruder Granit an der Seitenlinie stehen: “Ich würde gerne das Trainer-Diplom machen, und Granit hat sogar schon damit begonnen. Ich werde es in Albanien machen, wo die Ausbildung etwas kürzer ist. Und wer weiss, vielleicht sieht man uns dann eines Tages zusammen an der Seitenlinie. Er als Trainer, ich als Assistent oder umgekehrt. So wie die Kovac-Brüder.”

psc 17 März, 2022 14:07