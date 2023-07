Timm Klose wird nach Rückkehr zum FCB auch TV-Experte

Timm Klose ist in dieser Woche als künftiger Spieler der U21 zum FC Basel zurückgekehrt. Daneben schafft der Ex-Nationalspieler auch den Einstieg ins Fernsehgeschäft.

"blue Sport" hat den 35-Jährigen als neuen TV-Experten engagiert. Als solcher wird er zunächst in erster Linie die Spiele der Super League begleiten. Klose ist ausserdem in der ersten Ausgabe des neuen Streaming-Formats "Kick'n'Trash" dabei. Dort geht es darum, dass drei Gäste ein Spiel gemeinsam anschauen und kommentieren. Die Zuschauer können sich via Social Media ebenfalls in die Sendung einbringen. In der ersten Ausgabe sind neben Klose auch der St.Galler Comedian Fabio Landert sowie Freestyle-Snowboarder und Influencer Nicolas Huber dabei.

psc 13 Juli, 2023 10:43