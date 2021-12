Trainer Patrick Rahmen stellt eine Forderung an die FCB-Bosse

Im Laufe des Montags entscheidet die Technische Kommission des FC Basel mit Klubboss David Degen nach einem Gespräch mit Trainer Patrick Rahmen über dessen Schicksal. Der 52-Jährige hat seinerseits auch bestimmte Vorstellungen, wie es in der Rückrunde weitergehen soll und stellt auch eine konkrete Forderung.

Dem “Blick” verrät Rahmen, dass er seinen Staff erweitern möchte. “Ich bin froh, wenn wir wieder einen Videoanalysten haben, das war in den letzten Wochen nicht der Fall”, lautet eine Forderung von Rahmen.

Am Montag wird eine Bilanz gezogen. Klubboss David Degen hat dem Cheftrainer mit einem viel diskutierten Interview mit dem “Sonntagsblick” nicht wirklich den Rücken gestärkt. Ob Rahmen tatsächlich gehen muss, ist aber noch offen. Die sportliche Bilanz nach der Hinrunde fällt zwiespältig aus: Dem souveränen Auftritt in der Conference League mit dem Gruppensieg und dem direkten Einzug in die Achtelfinals steht ein peinliches Cup-Aus gegen Etoile Carouge gegenüber. Auch in der Meisterschaft lief nicht alles nach Plan. Die Effizienz habe gefehlt, meint Rahmen, aber: “Die Moral der Mannschaft ist intakt, der Wille da, wir haben gegen GC in Unterzahl noch ausgeglichen, physisch sind wir präsent.” Geht es nach ihm, macht er weiter. Sein Vertrag läuft vorerst bis Saisonende.

Spekulationen über mögliche Nachfolger gab es in den letzten Tagen bereits. Alfred Schreuder (Ex-Barça- und Hoffenheim) soll abgesagt haben. Auch der Deutsche Thomas Letsch wurde als potentieller neuer FCB-Coach ins Spiel gebracht.

psc 20 Dezember, 2021 12:39