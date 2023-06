Transferpläne: Der FC Basel sucht noch einen Stürmer

Basels Sportdirektor Heiko Vogel spricht bei der Präsentation des neuen Trainers Timo Schultz am Dienstag auch kurz über die Transferpläne. Ein neuer Stürmer soll in jedem Fall noch kommen.

Hintergrund ist, dass mit Andi Zeqiri ein "Skorer" den Verein verlassen habe. Dieser Abgang muss laut Vogel kompensiert werden. Auch in anderen Mannschaftsbereichen sind noch Veränderungen möglich. Nicht zuletzt hängt dies auch davon ab, ob und welche Spieler den FCB in diesem Sommer möglicherweise noch verlassen.

Weiterhin offen ist die Zukunft von Darian Males. Eine vorhandene Kaufoption der Inter-Leihgabe wurde nicht aktiviert. Vogel bestätigt allerdings, dass man mit dem Berater weiterhin im Austausch sei. Eine Rückkehr des U21-Nationalspielers noch in diesem Sommer ist also weiterhin möglich.

Bemerkenswert ist aber die Aussage von Vogel, wonach man in diesem Sommer möglichst wenige Wechsel anstrebe - also ganz anders als noch vor Jahresfrist, wo es zu zahlreichen Veränderungen am Kader gab.

psc 20 Juni, 2023 10:47