Trotz geschlossenem Gästesektor: GC-Fans wollen nach Basel

Die Swiss Football League hat die Gästesektoren für die verbleibenden Spiele in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Eine Massnahme, die bei den Fans der Klubs sehr schlecht ankommt. Auch die GC-Fans wollen das faktische Stadionverbot ignorieren.

Auf ihrer Webseite rufen sie dazu auf, für die letzte Partie des Jahres gegen den FC Basel am Sonntag Tickets in den Sektoren B3-B5 zu kaufen. Diese liegen direkt neben dem Gästesektor, der im St. Jakob-Park geschlossen bleiben wird. Bereits am vergangenen Wochenende wurden in diversen Stadien Auswärtsfans gesichtet, obwohl für diese die Sektoren eigentlich geschlossen wurden.

Die GC-Fans betiteln die Massnahmen der Liga als “bizarr und nicht zielführend”. Zum Fussball gehören Gästefäns, “immer und überall”.

Offen bleibt vorderhand noch , ob die Liga die Gästesektoren mit Beginn der Rückrunde im kommenden Jahr wieder öffnet.

psc 16 Dezember, 2021 17:08