Türken berichten: FCB-Verteidiger Eray Cömert vor Unterschrift bei Besiktas

Türkischen Medienberichten zufolge wird Basels Innenverteidiger Eray Cömert in Kürze in die Süper Lig wechseln.

Besiktas soll sich demnach die Dienste am 23-jährigen Abwehrspieler sichern. Cömert hat Wurzeln in der Türkei, Gerüchte über einen entsprechenden Wechsel gibt es schon länger. Bislang wurde aber nichts konkret. Sein Vertrag beim FCB läuft nur noch eine weitere Saison bis 2022. Von offizieller Seite gibt es bislang allerdings keine Stellungnahme, was einen möglichen Wechsel angeht. Dem “Corriere dello Sport” zufolge befasst sich auch der FC Torino mit dem Schweizer Nationalspieler.

Cömert lief in dieser Saison bislang viermal für den FCB auf. Dabei gelang ihm auch schon ein Treffer.

psc 10 August, 2021 11:16