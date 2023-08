Valentin Stocker kriegt beim FCB ein Abschiedsspiel

Der FC Basel verabschiedet seinen langjährigen Profi Valentin Stocker am 10. September im Rahmen eines Abschiedsspiels.

Dies teilt der Super Ligist am Montag mit. Die Partie findet im St. Jakob-Park statt. In zweimal 30 Minuten treten neben Stocker auch alte Weggefährten wie Beni Huggel, Ivan Ergic, David Abraham oder Franco Costanzo gegeneinander an. Ausserdem soll es auch einige Überraschungen und ein Rahmenprogramm geben. Der Eintritt kostet 14 Franken, der Erlös kommt einer Non-Profit-Organisation zugute. Stocker beendet im Sommer 2022 seine Aktivkarriere.

psc 21 August, 2023 15:54