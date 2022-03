Verwaltungsrat Dani Büchi reduziert Pensum beim FC Basel

Dani Büchi reduziert sein Pensum als Verwaltungsrat des FC Basel.

Diesen Beschluss hat der 44-Jährige laut “Nau.ch” auf eigenen Wunsch hin gefällt. Er bleibt dem FCB erhalten, will sich künftig aber auch stärker auf die Aufgaben rund um das Festival Moon & Stars in Locarno kümmern. Seit Ende 2020 ist er alleiniger Aktionär der Betreibergesellschaft MSF Moon and Stars Festivals SA.

Bereits im vergangenen August hatte Büchi in der “Basler Zeitung” angekündigt, dass er beim FCB künftig kürzertritt und ein Pensum im Umgang von 60 bis 70 Prozent anstrebt. Dazu kommt es nun.

psc 29 März, 2022 15:50