West Ham, Everton und weitere Klubs an FCB-Stürmer Dan Ndoye dran

Stürmer Dan Ndoye könnte sich noch in diesem Sommer vom FC Basel verabschieden. Das Interesse am schnellen Angreifer ist gross.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano buhlen unter anderem West Ham und Everton aus der Premier League sowie Monaco, Sporting und auch Porto um den 22-jährigen FCB-Profi. Ndoye steht bei den Bebbi noch bis 2026 unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison konnte er unter anderem mit starken Auftritten in der Conference League für Furore sorgen. Insgesamt bestritt er ganze 54 Pflichtspiele für Basel (7 Tore, 5 Assists). Jüngst lief er auch noch an der U21-EM auf.

Nun verabschiedet er sich erst einmal in den wohl verdienten Urlaub. Ob er danach am Rheinknie oder woanders weitermacht, muss sich zeigen.

psc 3 Juli, 2023 10:04