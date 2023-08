Yusuf Demir will zum FCB - Berater weilt offenbar in Basel

Das österreichische Nachwuchstalent Yusuf Demir wird schon eine ganze Weile mit dem FC Basel in Verbindung gebracht. Nun heizt ein vermeintlicher Besuch des Beraters des 20-Jährigen auf der Basler Geschäftsstelle die Spekulationen weiter an.

Ex-Profi Baykal Bellusci hat in seiner Instagram-Story am Dienstagmorgen jedenfalls einen Schnappschuss der FCB-Räumlichkeiten veröffentlicht. Als Berater ist er in der Agentur von Philipp Degen unter anderem für Yusuf Demir zuständig. Dass er in Basel Gespräche über einen allfälligen Wechsel des Stürmers führt, wäre naheliegend.

Der Youngster plant offenbar einen Abgang bei Galatasaray, wo er keine zentrale Rolle mehr spielt. Der FCB ist Medienberichten zufolge an einer Leihe interessiert. Die Klubs sollen inzwischen konkret über die Ablösemodalitäten feilschen. Der Stürmer selbst, so heisst es, wolle ans Rheinknie, auch wenn er dort in dieser Saison nicht international spielen könnte.

psc 8 August, 2023 11:52