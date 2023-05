Zeki Amdouni vermeidet Bekenntnis zum FC Basel

Dass Zeki Amdouni einer der Hochbegehrten der Super League und vor allem beim FC Basel ist, weiss er. Deshalb lässt er auch ein Bekenntnis zu den Bebbi vermissen.

Das konnte sich der FC Basel nicht entgehen lassen. Für vier Millionen Euro wurde vor Kurzem die Kaufoption für Zeki Amdouni (22) gezogen. Nach aktuellem Stand sieht es danach aus, als würden die Bebbi ihren Starspieler im Sommer für ein Vielfaches verkaufen.

«Das Ziehen der Kaufoption ändert nichts. Ich konzentrierte mich vorher schon nur auf Basel und jetzt auch. Ich bin sehr stolz, hier zu sein», sagt Amdouni laut «bz Basel». Auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison noch das FCB-Trikot tragen wird, entgegnet der Überflieger bedeutungsschwanger: «Wir werden sehen.»

Bei der Sensation im Halbfinal-Hinspiel in der Conference League bei der Fiorentina (2:1) avancierte Amdouni mit einem Treffer zum Matchwinner. Unter anderem Max Eberl, Sportchef von RB Leipzig, weilte am Donnerstag in Florenz.

Heiko Vogel sagt in seiner Funktion als FCB-Sportchef über Amdouni: «Es wäre ein Skandal, wenn die Scouts nicht auf ihn schauen würden. Mit dem Ziehen der Kaufoption haben wir alles richtig gemacht.»

aoe 13 Mai, 2023 10:04