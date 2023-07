Zeki Amdouni soll auf dem Weg zu Lazio sein

Zeki Amdouni hat seinen neuen Verein laut einem italienischen Medienberichten gefunden: Der 22-jährige Nati-Stürmer wechselt demnach zu Lazio.

Dies berichtet "calciomercato.it". Amdouni soll das Team von Trainer Maurizio Sarri verstärken. Die Römer können mit einer Champions League-Teilnahme aufwarten, was für den jungen Stürmer sehr reizvoll sein dürfte. Zudem hat Amdouni im Team sicherlich Chancen auf regelmässige Einsätze, auch wenn in der Offensive mit Captain Ciro Immobile eine grosse Figur den Ton angibt.

Der Berater des Basler Stürmers postete am Donnerstagabend ein Foto, das ihn gemeinsam mit Lazio-Präsident Claudio Lotito zeigt. Vielleicht ein Vorgriff auf den anstehenden Transfer. Als Ablöse stehen (mindestens) 12 bis 15 Mio. Euro im Raum. Der FCB sicherte sich die Dienste der Lausanne-Leihgabe in diesem Sommer für "nur" 4 Mio. Euro. Amdouni spielte insbesondere in der letzten Rückrunde im Klub und auch in der Nati derart stark auf, dass er seinen Marktwert noch einmal deutlich steigerte.

Update: Ganz so konkret wie von "calciomercato.it" berichtet, scheint ein Wechsel Amdounis zu Lazio allerdings noch nicht zu sein. Laut "KMedia" traf in Basel jedenfalls noch kein konkretes Angebot ein. Nach Informationen von 4-4-2.ch ist zudem Benfica weiterhin sehr an einem Engagement des Torjägers interessiert.

psc 7 Juli, 2023 15:39