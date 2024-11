Nati-Pikettliste: Zwei sehr talentierte Neulinge sind dabei

Der Lausanne-Profi und der Legionär von KAA Gent zeigen sich in dieser Saison besonders formstark. Bislang kommen sie in der Schweizer U21-Nati zum Zug. Bald könnte aber auch Murat Yakin auf sie zurückgreifen. Auf dem Schirm sind Sanches und Surdez jedenfalls schon, wie ihre Namen auf der aktuellen Pikettliste untermauern.

Bereits im Hinblick auf die WM 2026 könnten sie sehr valable Kandidaten für einen regulänren Platz in der Nati werden, wenn ihre Entwicklung ähnlich weitergeht wie bisher. Sanches kommt im zentralen Mittelfeld zum Zug und hat in dieser Saison für Lausanne bereits fünf Tore erzielt. Surdez benötigte nach seinem Wechsel von Challenge Ligist Xamax in die belgische Jupiler Pro League Anfang des Jahres kaum Anpassungszeit und glänzt in dieser Saison als Assistgeber. Fünf entscheidende Pässe hat er in der laufenden Meisterschaft bereits beigesteuert.

Two new faces on the Swiss reserve list: Alvyn Sanches and Franck Surdez are both called up on stand-by

Important signal for two of our most exciting attacking talents.

However, could’ve imagined Sanches to already be in the final squad. Has to be integrated in 2025. pic.twitter.com/mUuwAv0XhL

