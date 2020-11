13 Sion-Profis trainieren wieder

Die Team-Quarantäne beim FC Sion wurde am vergangenen Wochenende aufgehoben. Die am letzten Freitag negativ getesteten Spieler trainieren wieder.

Die Walliser teilen mit, dass 13 Profis am Dienstag das Training wieder aufgenommen haben. Weitere 13 Spieler wurden Ende letzter Woche weiterhin positiv getestet und trainieren zu Hause individuell in der Isolation. Stand jetzt findet das Auswärtsspiel von Sion beim FC Basel am kommenden Sonntag noch statt. Der Klub hat aber bereits einen Antrag auf eine Verschiebung eingereicht. Die Partie gegen Luzern, die für Mittwoch geplant war, wurde definitiv verschoben.

Ce matin, les joueurs testés négativement vendredi retrouvaient le terrain d’entraînement deux semaines après la dernière séance. 👉🏻 https://t.co/PRwGJ2NSzb#FCSion #TousEnsemble pic.twitter.com/usjA5eReH2 — FC Sion (@FCSion) November 3, 2020

psc 3 November, 2020 14:12