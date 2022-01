Der FC Sion nimmt Routinier Gaetano Berardi unter Vertrag

Rechtsverteidiger Gaetano Berardi spielt bis Saisonende für den FC Sion.

Der 33-jährige Routinier mit Erfahrung aus Italien und von der Insel trainierte in den vergangenen Wochen bereits bei den Wallisern mit. Jetzt hat Sion Nägel mit Köpfen gemacht und Berardi mit einem Vertrag bis zum Ende dieser Spielzeit ausgestattet. Der Wechsel erfolgt ablösefrei, nachdem Berardis Vertrag bei Leeds United im Sommer endete.

Der Verteidiger verfügt über die Erfahrung von 142 Championship-Spielen, 87 Einsätzen in der Serie B. In der Serie A lief er 53 Mal auf, in der Premier League kommt er auf zwei Partien.

👋🏻 𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗚𝗮𝗲𝘁𝗮𝗻𝗼 ! 𝗚𝗮𝗲𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗕𝗲𝗿𝗮𝗿𝗱𝗶 s’engage avec le FC Sion jusqu’au terme de la saison en cours 🔥 Le communiqué 👉🏻https://t.co/Jp6AKfORjS#BienvenueGaetano #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/sxQwjXztsr — FC Sion (@FCSion) January 31, 2022

psc 31 Januar, 2022 17:06