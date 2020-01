Die Einigung ist da: Johan Djourou wechselt zum FC Sion

Nachdem Johan Djourou das erste Vertragsangebot des FC Sion noch ausgeschlagen hatte, erzielt er nun doch noch eine Einigung mit den Wallisern.

Der langjährige Nati-Verteidiger wird die Rückrunde in Sion bestreiten. Laut “Blick” haben sich die Parteien geeinigt. In der Nacht auf Donnerstag hat Klubboss Christian Constantin eine zweite Offerte an Djourou und dessen Berater geschickt. Sie wurde akzeptiert. Die Unterschrift erfolgt noch am selben Tag, der Abwehrspieler kann bereits am Sonntag mittun, falls die notwendigen Papiere noch rechtzeitig am Donnerstagabend in der Ligazentrale landen.

Der Vertrag von Djourou soll ein eher niedriges Fixum, aber hohe Einsatz- und Siegprämien enthalten.

psc 23 Januar, 2020 11:57