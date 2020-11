Ex-Sion-Profi Alex Song wechselt nach Dschibuti

Der kamerunische Mittelfeldspieler Alex Song war bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühling beim FC Sion beschäftigt. Danach zählte er zu den Akteuren, die eine Gehaltskürzung nicht akzeptierten und den Verein verliessen. Jetzt schlägt der frühere Arsenal- und Barça-Profi in Dschibuti ein neues Kapitel auf.

Alex Song heuert bei AS Arta Solar 7 an. Am Donnerstag wurde er dort als Neuzugang vorgestellt. “Er ist hier, um diesen Klub zum Aushängeschild des Fußballs in Dschibuti zu machen und das Niveau des Fußballs im Allgemeinen in diesem Land anzuheben”, schreibt der Verein via Facebook.

Song unterzeichnete bei seinem neuen Klub einen Vertrag über zwei Jahre.

psc 12 November, 2020 15:21