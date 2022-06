Der FC Sion schickt bereits den 3. Spieler zu Yverdon-Sport

Nach Mauro Rodrigues und Théo Berdayes wechselt mit Sandro Theler bereits ein dritter Spieler in diesem Sommer von Sion zu Yverdon-Sport.

Der 21-jährige Rechtsverteidiger wird für die kommende Saison an den Challenge League-Klub ausgeliehen. Theler stammt aus der Jugend von Sion und steht bei den Wallisern bis 2024 unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison kam er in der Super League nur zu fünf Einsätzen. Elfmal lief er mit der U21 in der Promotion League auf.

Die kommende Spielzeit wird er nun aber erst einmal in Yverdon verbringen.

𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲, 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 !💚

Sandro Theler s’engage au Stade municipal ! Le latéral arrive en provenance de Sion sous forme de prêt d’une année. Nous lui souhaitons la bienvenue !⚪️🟢#AllezYS #BienvenueSandro pic.twitter.com/eSvNfjYjp1 — Yverdon Sport (@yverdonsport) June 22, 2022

psc 22 Juni, 2022 10:12