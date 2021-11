Sion verlängert mit seinem brasilianischen Talent Baltazar Costa

Der brasilianische Mittelfeldspieler Baltazar Costa hat sich beim FC Sion einen Stammplatz erobert. Nun wird der 21-Jährige mit einem neuen Kontrakt belohnt.

Wie die Walliser am Montag bekanntgeben, hat der Youngster einen neuen Vertrag mit Gültigkeit bis 2025 unterzeichnet. Baltazar Costa stiess im Sommer 2018 aus seiner brasilianischen Heimat in die Schweiz. Im Mittelfeld ist er inzwischen gesetzt. Er soll auch die kommenden Jahre in Sion spielen. Bisher lief sein Vertrag bis 2023.

✍🏻 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 𝗕𝗮𝗹𝘁𝗮𝘇𝗮𝗿 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮 prolonge son aventure avec le FC Sion jusqu’en juin 2025. 🔥#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) November 22, 2021

psc 22 November, 2021 12:04