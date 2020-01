Bestätigt: Johan Djourou unterschreibt bei Sion

Der FC Sion hat die Unterschrift von Abwehrspieler Johan Djourou offiziell bestätigt.

Mit einem Angebot in der Nacht auf Donnerstag hat Sion-Boss Christian Constantin den früheren Nati-Verteidiger überzeugen können: Johan Djourou unterschreibt vorerst bis Saisonende und wird die Nummer 4 tragen.

“Ich fühle mich physisch sehr gut, ich habe in der Vorbereitung schon gut mit der Gruppe gearbeitet. Ich fühle mich bereit, dem Klub so zu helfen, wie es von mir erwartet wird”, sagt der 33-Jährige bei seiner Präsentation am Donnerstag. Den letzten Ernstkampf bestritt er vor mehr als einem Jahr. Schon seit vergangenem November weilte der Innenverteidiger im Training bei den Sittenern. Er reiste jüngst auch ins Trainingslager mit und ist bereits am kommenden Sonntag beim Rückrundenstart der Walliser in Thun eine Option für die Startelf.

Johan Djourou s'est officiellement engagé avec le FC Sion. Tous les détails ici, avec les premières réactions du défenseur central, ainsi que celles de Barthélémy Constantin. 👉 https://t.co/DVmXWy2NuG#FCSion #HopSion pic.twitter.com/U5YoyZziFE — FC Sion (@FCSion) January 23, 2020

psc 23 Januar, 2020 15:07