Juve-Verteidiger Wesley wechselt in die Schweiz

Der FC Sion engagiert den brasilianischen Rechtsverteidiger Wesley von Juventus.

Der Youngster kam bei den Turinern in dieser Saison vorwiegend in der U23 zum Einsatz. In einer Partie der Coppa Italia lief er ausserdem während 88 Minuten für die Profis auf. Nun gelangt Wesley in die Super League, wo er vom FC Sion vorerst bis im Sommer ausgeliehen wird.

Der Rechtsfuss wurde einst bei Flamengo ausgebildet. Im Sommer 2019 stiess er zunächst zu Hellas Verona, ein halbes Jahr später nahm ihn Juventus unter Vertrag. Dort läuft sein Kontrakt bis 2022.

✍🏻𝙅𝙐𝙑𝙀𝙉𝙏𝙐𝙎 🤝 𝙁𝘾 𝙎𝙄𝙊𝙉 Le FC Sion a le plaisir d’annoncer l’arrivée du latéral droit Wesley (20 ans) en prêt jusqu’au terme de la saison. Le communiqué 👉🏻https://t.co/3zb1dn2uxQ#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/rlYEvZniWA — FC Sion (@FCSion) February 1, 2021

psc 1 Februar, 2021 16:12