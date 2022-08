Kein Balotelli: Sion hat bereits einen Plan B

Der Wunsch einer Verpflichtung von Mario Balotelli erfüllt sich für den FC Sion wohl nicht. Die Walliser haben aber bereits einen anderen prominenten Namen im Visier: M’Baye Niang.

Der 27-jährige Senegalese stürmt derzeit für Girondins Bordeaux, mit dem er aber in die Ligue 2 abgestiegen ist. Nun sucht der ehemalige Milan-Stürmer eine neue Herausforderung. Laut “Blick” bietet ihm der FC Sion eine Möglichkeit. Die Walliser würden den Angreifer mit der Erfahrung von 106 Serie A-Spielen und 135 Einsätzen in der Ligue 1 sehr gerne in der Super League holen. Ob der Stürmer anbeisst, muss sich weisen. In Bordeaux scheint Niang nicht bleiben zu wollen.

psc 10 August, 2022 23:47