Der FC Sion verpflichtet Musa Araz & Luca Clemenza

Der FC Sion schnappt auf dem Transfermarkt kurz vor der Schweizer Deadline noch einmal zu und verstärkt sich mit Musa Araz und Luca Clemenza

Der 26-jährige Offensivspieler Musa Araz wechselt von Challenge Ligist Xamax ins Wallis, wo er einen Vertrag über drei Jahre bis 2023 unterschreibt. Der gebürtige Fribourger verbrachte den Grossteil seiner Ausbildung beim FC Basel. Vor seinem Wechsel zu Xamax Anfang dieses Jahres war Araz während zweieinhalb Jahren in der Türkei beschäftigt. Nun wechselt der offensive Mittelfeldspieler nach Sion. In dieser Saison bestritt er für Xamax noch drei Partien in der Challenge League.

Die Walliser nehmen ausserdem Luca Clemenza unter Vertrag. Der 23-jährige Italiener stösst von der U23 von Juventus nach Sion, wo er ebenfalls bis 2023 unterschreibt. Er kommt ebenfalls im offensiven Mittelfeld zum Einsatz.

psc 12 Oktober, 2020 17:11