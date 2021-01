Léo Lacroix kehrt zum FC Sion zurück

Eigengewächs Léo Lacroix kehrt zu seinem Stammverein FC Sion zurück.

Nachdem der 28-Jährige seit Sommer ohne Verein war, unterzeichnet er im Wallis nun für 18 Monate bis Juni 2022. Lacroix wurde einst in Sion ausgebildet und schaffte da auch den Durchbruch in der Super League. Sein Weg führte ihn dann in die Ligue 1, wo er 2016 bei St. Étienne unterschrieb. Nach Leihgeschäften beim FC Basel und beim Hamburger SV kehrte er nach Frankreich, zurück, wo er in der vergangenen Saison aber zu keinerlei Einsätzen mehr kam. Jetzt wird Lacroix wieder in der Schweiz auflaufen.

Der Innenverteidiger absolvierte im November 2018 auch ein Spiel für die Schweizer A-Nationalmannschaft.

✍🏻 𝙇𝙀́𝙊 𝙇𝘼𝘾𝙍𝙊𝙄𝙓 𝘿𝙀 𝙍𝙀𝙏𝙊𝙐𝙍 𝘼𝙐 𝙁𝘾 𝙎𝙄𝙊𝙉 Le défenseur central de 28 ans est de retour au FC Sion après avoir quitté le club en 2016. Il s’est engagé aujourd’hui pour 18 mois. 🔥 Le communiqué 👉🏻 https://t.co/M8gj4j9Wss#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/24YAcDD42e — FC Sion (@FCSion) January 5, 2021

psc 5 Januar, 2021 13:58