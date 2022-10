Mario Balotelli könnte bald wieder auf die Ersatzbank wandern

Mario Balotelli hat am Wochenende zwar sein erstes Saisontor für den FC Sion erzielt, Grund zum Jubeln gab es nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Winterthur für ihn und seine Walliser Kollegen dennoch nicht. Trainer Paolo Tramezzani steht vor einer schwierigen Entscheidung.

Balotelli bringt zwar Torgefahr und viel Wasserverdrängung auf den Platz, allerdings ist es offensichtlich, dass er physisch noch nicht auf der Höhe ist und der Mannschaft in defensiver Hinsicht überhaupt nicht helfen kann. Trainer Paolo Tramezzani lobt das Engagement und den Trainingsfleiss des Italieners, die Schwächen sind aber offensichtlich. Dass der teure Neuzugang auf die Ersatzbank verdonnert wird, ist politisch trotzdem kaum realisierbar. Klubboss Christian Constantin dürfte wenig begeistert sein.

Tramezzani setzte den früheren Serie A- und Premier League-Stürmer beim 1:3 gegen Winterthur quasi als Spielmacher hinter der Spitze Filip Stojilkovic ein. Trotz der Niederlage könnte der italienische Coach vorderhand an diesem Konzept festhalten. Dafür braucht es in den kommenden Spielen gegen GC und Luzern in der Super League aber bessere Leistungen und Resultate der Mannschaft.

psc 3 Oktober, 2022 19:39