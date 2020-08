Paolo Tramezzani bleibt wohl Sion-Trainer

Nach dem Aus im Cup-Halbfinal gegen die Young Boys ist die Saison für den FC Sion beendet. Der Vertrag von Trainer Paolo Tramezzani endet somit auch. Er dürfte aber verlängert werden.

Der 50-jährige Italiener übernahm Anfang Juni für Ricardo Dionisio, der den Wallisern kein Glück brachte. Das Ziel “Klassenerhalt” hat Tramezzani mit seiner Mannschaft erreicht – sogar ohne in die Barrage zu müssen. Sion-Boss Christian Constantin deutet im “Blick” an, dass er den Trainer gerne halten würde: “Paolo hat einen starken Job gemacht und gebracht, was ich von ihm erhofft habe”.

Möglich ist, dass Tramezzani einen langfristigen Vertrag unterzeichnet, führt CC aus: “Das ist eine Möglichkeit. Aber ich weiss nicht, ob Paolo andere Optionen hat. Er ist mir zur Hand gegangen, weil er sah, dass wir in Nöten waren und weil er es besser machen wollte als das erste Mal, als er hier war. Das hat er getan. Nun treffen wir uns und brüten über die Zukunft.”

Eine Entscheidung wird bald fallen. Bereits am Montag steht ein Gespräch zwischen Constantin, Tramezzani und Generaldirektor Marco Degennaro ein Gespräch statt. Der Trainer ist zuversichtlich: “Wie ich das gespürt habe, besteht sowohl seitens des Klubs wie auch von meiner Seite der Wille, die Zusammenarbeit weiterzuführen.”

