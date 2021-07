Personalisierte Tickets: Der FC Sion sorgt für ein Novum

Der FC Sion führt im Hinblick auf die neue Saison als erster Schweizer Klub personalisierte Tickets ein.

“Wiederkehrende Probleme in Schweizer Stadien” haben den Klub zu diesem Schritt geführt, teilen die Walliser in einer Mitteilung mit. In ausländischen Stadien, beispielsweise in Italien oder England, sind personalisierte Tickets bereits seit längerem im Einsatz. In der Schweizer Super League gab es dies bis anhin nicht. Sion sorgt nun für ein Novum.

🔴 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 Le retour tant attendu à Tourbillon se fera sous certaines conditions sanitaires et sécuritaires. Découvrez toutes les nouveautés ⤵️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) July 13, 2021

psc 13 Juli, 2021 16:37