Rene van Eck bietet sich beim FC Sion an

Der FC Sion befindet sich nach der Entlassung von Fabio Celestini mal wieder auf Trainersuche. Rene van Eck hätte ganz offensichtlich grosse Lust auf den Schleudersitz im Wallis.

Rene van Eck ist bereit für eine Rückkehr in die Schweiz, und dann gleich ausgerechnet zum FC Sion? «Ich wäre sofort bereit, diese Mannschaft ist gut», bietet sich der Niederländer im Gespräch mit dem «Blick» als neuer Übungsleiter an. «Sie können Herrn Constantin gerne meine Nummer geben.»

Die Sittener hatten erst vor Kurzem Fabio Celestini entlassen, der nach gerade mal sechs Pflichtspielen von seinen erst im November vergangenen Jahres angetretenen Posten entbunden wurde. Van Eck würde jedenfalls die nötige Expertise mitbringen, trainierte er in der Vergangenheit doch schon den FC Luzern, den FC Wohlen, den FC Thun sowie den SC Kriens in verantwortlichen Position.

Seit Januar trainiert van Eck den VV Capelle in der vierten holländischen Division. Ein dauerhaftes Engagement ist das allerdings nicht. «Ich wohne in der Nähe des Klubs. Der Trainer, den ich gut kenne, ist derzeit an der Trainerlizenz. Deshalb helfe ich nun hier aus», so der 57-Jährige.

Wer künftig das vakanten Traineramt beim FC Sion ausüben wird, ist noch offen. Paolo Tramezzani und Bernard Challandes, beide schon mal im Wallis beschäftigt, werden als Kandidaten gehandelt.

aoe 4 März, 2023 12:56