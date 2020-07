Ex-Sion-Goalie Anton Mitryushkin zum Test bei Monaco

Nachdem sein Vertrag beim FC Sion Ende Juni auslief, sucht der russische Keeper Anton Mitryushkin einen neuen Klub. Vielleicht wird es die AS Monaco.

Beim Ligue 1-Verein bestreitet der 24-Jährige Probetrainings inklusive Testmatch. Mitryushkin lief für Sion seit 2016 in insgesamt 66 Super League-Spielen auf. Verletzungsbedingt fiel er lange Zeit aus. In der laufenden Saison kam er noch in acht Ligaspielen zum Zug. Eine Vertragsverlängerung unterzeichnete er aber nicht mehr.

🚨 GROUPE FACE AU CERCLE DE BRUGES 🏥Absents :

Fabregas – gêne musculaire aux ischio-jambiers droit.

Jovetic – douleur lombadaire. pic.twitter.com/QBxiycK29D — Lig'ASM 🇲🇨 (@LigASM98) July 17, 2020

psc 17 Juli, 2020 13:52