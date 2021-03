Sion-Boss Constantin baggert an Alex Frei

Sion-Präsident Christian Constantin hat Marco Walker als neuen Trainer für den Rest der Saison installiert. Darüber hinaus scheint er mit Nati-Rekordtorschütze Alex Frei zu planen.

Der 84-fache Schweizer Nationalspieler coacht derzeit den FC Wil in der Challenge League. Frei und Constantin haben sich in der Vergangenheit bereits mehrfach ausgetauscht und sind sogar freundschaftlich verbunden. Laut “Blick” könnte Constantin den 41-Jährigen im Sommer als neuen Cheftrainer holen – Marco Walker könnte dann wieder, wie schon jahrelang beim FC Basel, ins zweite Glied rücken und Assistent werden. Frei und Walker kennen sich bestens und sind ebenfalls befreundet.

Bestätigen will CC eine solche Theorie der Zeitung allerdings nicht. Mit Frei habe er letztemals Ende des vergangenen Jahres Kontakt gehabt: “Zuletzt haben wir über die Feiertage in Zermatt miteinander Kaffee getrunken. Die nächste Saison ist aktuell Lichtjahre entfernt. Die Berufung von Walker hat nichts mit Frei zu tun. Aber wer weiss, was im Sommer sein wird…”

Frei ist noch bis 2022 an Wil gebunden. Sollte Sion den Klassenerhalt schaffen und in der Super League verbleiben, dürfte der bestehende Vertrag in der Ostschweiz aber kein allzu grosses Problem darstellen.

psc 16 März, 2021 17:14