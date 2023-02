Sion wirft Fabio Celestini raus – Constantin auf der Trainerbank

Der FC Sion wirft seinen erst Ende November engagierten Trainer Fabio Celestini bereits wieder raus. Christian Constantin setzt sich für eine Woche auf die Trainerbank.

Unter Celestini setzte es in sechs Ligaspielen in diesem Jahr vier Niederlagen und zwei Remis ab. Die 0:4-Pleite gegen den FC St. Gallen am vergangenen Samstag war nun die eine Niederlage zu viel. Christian Constantin zieht die Reisslein, trennt sich von seinem Chefcoach und nimmt für die beiden nächsten Spiele gleich selbst auf der Trainerbank Platz.

Somit wird er das Cupspiel am Samstag gegen den FC Lugano und die Ligapartie gegen denselben Gegner am kommenden Sonntag die Verantwortung für die Mannschaft tragen.

psc 27 Februar, 2023 10:56