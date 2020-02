Sion gibt zwei Spieler ab

Der FC Sion hat am Samstagabend mit 0:1 gegen YB verloren. Nun geben die Walliser auch noch zwei Spieler ab.

Nach Angaben von “transfermarkt.ch” lässt der FC Sion Adryan in seine Heimat Brasilien ziehen. Dort unterschreibt der Offensivspieler beim Avai FC, der in der zweithöchsten Spielklasse spielt. Auch Ivan Lurati verlässt die Walliser und heuert leihweise bis Saisonende für die AC Bellinzona in der Schweizer Promotion League an.

adk 9 Februar, 2020 10:56