Sion-Goalie Heinz Lindner weiterhin im Aufgebot der österreichischen Nati

Heinz Lindner wird von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick für die anstehenden EM-Qualispiele gegen Aserbaidschan und Estland aufgeboten.

Der 32-Jährige bestritt bisher 34 Länderspielen. In Sion ist er in dieser Saison die klare Nummer 1. Rangnick hat seit seiner Ankunft beim ÖFB im Juni des vergangenen Jahres bereits verschiedene Keeper getestet. Wer sich letztlich die Rolle als Stammgoalie krallen kann und ob es diese in absehbarer Zeit überhaupt gibt, ist offen. Auch Alexander Schlager (LASK) und Niklas Hedl (Rapid Wien) mischen mit. Leverkusens Ersatzkeeper Patrick Pentz wird wegen fehlender Spielpraxis für die anstehenden Partien hingegen nicht aufgeboten.

Unser Teamkader für die bevorstehenden beiden Quali-Auftakts-Spiele gegen Aserbaidschan am 24. März (präsentiert von BURGENLAND) sowie gegen Estland am 27. März (präsentiert von UNIQA). ⚽️❤️🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/DIxPOJR4pU — ÖFB – oefb.at (@oefb1904) March 14, 2023

psc 14 März, 2023 14:05