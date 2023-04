Sion-Goalie Heinz Lindner fällt 3 Wochen aus

Der FC Sion muss in den kommenden drei Wochen auf seinen Stammgoalie Heinz Lindner verzichten.

Der 32-Jährige hatte am vergangenen Woche beim 3:1-Sieg gegen die Grasshoppers eine Fraktur am linken Daumenerlitten und muss nun erst einmal eine Pause einlegen. Lindner wird in den kommenden Spielen durch seinen Stellvertreter Kevin Fickentscher ersetzt.

🚑 𝗟𝗶𝗻𝗱𝗻𝗲𝗿 𝘁𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲́ Touché à Zürich dimanche, 𝗛𝗲𝗶𝗻𝘇 𝗟𝗶𝗻𝗱𝗻𝗲𝗿 manquera les trois prochaines semaines en raison d’une fracture métacarpo-phalangienne du pouce gauche. Nous lui souhaitons un bon rétablissement ! ❤️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/U9w8HkR9Wk — FC Sion (@FCSion) April 20, 2023

psc 20 April, 2023 15:16