So ist der Stand zwischen Sion und Mario Balotelli

Sion-Präsident Christian Constantin bestätigte in der vergangenen Woche, dass er Interesse an einer Verpflichtung von Mario Balotelli bekundet (4-4-2.ch berichtete). Ein konkretes Angebot haben die Walliser in der Türkei aber noch nicht hinterlegt.

Balotelli steht bei Adana Demirspor noch bis 2024 unter Vertrag. Klubpräsident Murat Sancak verrät gegenüber “Blick”: “Mario Balotelli ist ein Spieler, der bei Adana Demirspor noch zwei weitere Saisons unter Vertrag steht. Ich habe mich weder mit dem Präsidenten des FC Sion getroffen, noch habe ich ein offizielles Angebot erhalten. Wenn es Gespräche gegeben hat, dann direkt mit dem Agenten des Spielers.”

Diese Version bestätigt Constantin. Anfang dieser Woche habe er sich an Sancak wenden wollen. Dazu sei es aber noch nicht gekommen, denn leider sei Sion in Trauer. Am Mittwoch gab der Klub den Tod des langjährigen Angestellten Thierry Saudan bekannt. Die Beerdigung fand am Donnerstag statt.

Balotelli bestreitet mit Adana zurzeit die Saisonvorbereitung. Der 31-jährige Italiener ist in Sion aber sehr wohl weiterhin ein Thema.

psc 22 Juli, 2022 14:05