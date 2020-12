Sion-Profi Luca Clemenza erleidet Kreuzbandriss

Herber Rückschlag für den FC Sion: Der italienische Offensivspieler Luca Clemenza erlitt einen Kreuzbandriss und fällt rund sechs Monate aus.

Der 23-Jährige wurde bei der 0:2-Niederlage beim FC Luzern am Mittwoch nach nur sechs Minuten verletzt ausgewechselt. Untersuchungen ergaben nun, dass sich Clemenza das Kreuzband im rechten Knie gerissen hat. Somit muss er ungefähr ein halbes Jahr pausieren. Erst Mitte Oktober wechselte der Spielgestalter von Juventus zum FC Sion. In drei Spielen in dieser Saison steuerte er zwei Assists bei.

𝘿𝙀𝙎 𝙉𝙊𝙐𝙑𝙀𝙇𝙇𝙀𝙎 𝘿𝙀 𝙇𝙐𝘾𝘼 𝘾𝙇𝙀𝙈𝙀𝙉𝙕𝘼 Sorti après 6 minutes de jeu à Lucerne, le jeune italien sera indisponible pour au moins 6 semaines. 👉https://t.co/n6gMtnmu0H Bon rétablissement Luca 💪#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/iIZrYydrcA — FC Sion (@FCSion) December 4, 2020

psc 4 Dezember, 2020 17:12