Sion & YB ab sofort wieder mit 1’000 Zuschauern

Seit Montag sind in der Schweiz Veranstaltungen mit bis zu 1’000 Personen wieder zugelassen. Sion und YB belohnen ihre Saison-Abonnenten.

Beide Klubs teilen am Dienstag mit, dass für die nächsten Spiele Inhaber von Saisonkarten zum Zug kommen und sich für die beschränkten Plätze bewerben können. Bei den Wallisern wird es bereits beim Heimspiel gegen Servette am Mittwochabend wieder ein volleres Stadion geben. YB empfängt am Samstag Xamax und wird 600 Tickets unter Abonnenten und Sponsoren verlosen.

Das Berner Derby zwischen Thun und YB heute Abend findet noch ohne reguläre Zuschauer statt.

Update: Auch Servette bestätigt ab dem 30. Juni wieder vor 1’000 Zuschauern zu spielen.

1000 personnes pourront entrer à Tourbillon mercredi, dont 800 spectateurs. Le FC Sion a décidé de privilégier ses abonnés, qui ont tous reçu un mail explicatif mardi dans la matinée. Aucune vente ne sera effectuée pour le grand public. 👉https://t.co/lR420QFk7p pic.twitter.com/mWFwcGAiC6 — FC Sion (@FCSion) June 23, 2020

psc 23 Juni, 2020 11:30