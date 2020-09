Transfer wird Tatsache: Bastien Toma in Genk angekommen

Der Transfer des Schweizer U21-Nationalspielers Bastien Toma zum KRC Genk wird Tatsache.

Der 21-Jährige ist mit seinen Beratern in Genk angekommen und setzt in Kürze einen Unterschrift unter einen Vertrag beim belgischen Erstligisten. Am Donnerstagmorgen hatte das Trio einen Privatjet bestiegen

Der Youngster verlässt seinen Stammklub Sion also in Richtung Belgien verlassen. Von dort wird dafür Edon Zhegrova zum FC Basel stossen. Der Kosovare war bis im Sommer an die Bebbi ausgeliehen und will unbedingt zurückkehren.

psc 10 September, 2020 16:11