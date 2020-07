Xamax gegen Sion auf Donnerstag verschoben

Nach dem positiven Corona-Befund bei einem Xamax-Spieler wird das eigentlich für Mittwochabend geplante Super League-Spiel zwischen den Neuenburgern und dem FC Sion um einen Tag verschoben.

Dies teilt der Super Ligist am Mittwochmittag mit. Der betroffene Spieler ist in Quarantäne. Die Austragung des Spiels am Donnerstagabend möglich. Der Neuenburger Kantonsarzt hat diese Massnahme empfohlen. Weitere Anordnungen könnten noch folgen.

psc 15 Juli, 2020 13:11