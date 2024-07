FCSG-Captain Lukas Görtler hat sich definitiv entschieden

Captain Lukas Görtler wendet sich mit einer Botschaft an die Fans des FC St. Gallen und setzt den Transferspekulationen ein Ende.

Bereits seit einigen Wochen wird der deutsche Mittelfeldspieler mit einer Rückkehr zum 1. FC Nürnberg in Verbindung gebracht. Zu dieser wird es in diesem Sommer aber definitiv nicht kommen. Görtler bestätigt, dass er seinen Vertrag bei den Espen bis 2028 verlängert.

In einem Brief an die Fans schreibt der 30-Jährige von der "unglaublichen Anerkennung", die er in St. Gallen erfährt. Bereits 2021 war eine Rückkehr nach Deutschland ein Thema. Wie damals habe aber auch nun "wieder das Herz gewonnen" und Görtler bleibt in St. Gallen. Er verspüre eine "in mir entstandene Liebe und Leidenschaft für unseren Klub" und hält diesem deshalb weiterhin die Treue.

psc 15 Juli, 2024 17:52