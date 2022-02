FCSG legte Jordi Quintilla gleichen Vertrag wie im Sommer vor

Nach einem durchwachsenen Halbjahr beim FC Basel kehrte Jordi Quintilla im Januar zum FC St. Gallen zurück. Bei den Ostschweizern spielt er nun zu denselben Konditionen, die er im Sommer noch ausgeschlagen hatte.

Der FC St. Gallen hatte nicht lange überlegen müssen, als sich vor wenigen Wochen die Möglichkeit ergab, Jordi Quintilla zurückzuholen. Der war zuvor beim FC Basel überhaupt nicht in Tritt gekommen und entschied sich dazu, wieder bei den Espen anzuheuern.

Ein neugestaltetes Angebot musste Alain Sutter nicht ausarbeiten. Quintilla habe das exakt gleiche Angebot vorgelegt bekommen wie im vergangenen Sommer, als sich der Iberer noch gegen eine Vertragsverlängerung in St. Gallen entschieden hatte und stattdessen zum Ligakonkurrenten Basel wechselte, verrät der FCSG-Sportchef im Fussball-Talk “Heimspiel” bei “Bluewin”.

Sutter drückt detailliert nach: “Ich bin sehr konsequent in meinen Handlungen. Ich ging im Sommer ans Limit, weil wir unbedingt mit ihm in die Zukunft gehen wollten. Im Winter war das Angebot identisch, denn unsere Rahmenbedingungen haben sich nicht verändert. Ich habe das Maximum gemacht, was wir machen konnten.”

Quintilla unterschrieb einen bis 2025 datierten Dreieinhalbjahresvertrag. Die ersten drei Spiele nach seiner Heimkehr absolvierte der 28-Jährige über die volle Distanz.

19 Februar, 2022