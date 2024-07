Winti-Profi Noe Holenstein wird in Challenge League verliehen

Winterthurs Mittelfeldspieler Noe Holenstein verbringt die kommende Saison in der Challenge League.

Der FC Schaffhausen sichert sich die Rechte am 20-jährigen Allrounder für die kommende Saison auf Leihbasis. Holenstein verbrachte bereits die vergangenen Rückrunde nicht in Winterthur, sondern bei Promotion Ligist SC Cham. Nun geht es eine Liga höher. In Schaffhausen soll der Youngster nach Möglichkeit viel Spielpraxis sammeln.

Über erste Super League-Erfahrungen verfügt Holenstein bereits. Er stammt aus der Jugendabteilung von Winti und steht bei den Zürchern noch bis 2026 unter Vertrag.

psc 15 Juli, 2024 14:22