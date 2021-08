FCB bleibt ungeschlagen – Remis in Zürich

Nachdem bereits das Duell zwischen dem FC Luzern und FC Lausanne-Sport 1:1 endete, spielen auch der FC Basel und YB sowie die Grasshoppers und Servette FC nur Remis.

FC Basel 1:1 YB

Der FC Basel bleibt auch nach der 5. Runde in der neuen Super-League-Saison ungeschlagen. Die Bebbi gerieten gegen Meister YB jedoch in der 20. Spielminute in Rückstand. Den Treffer erzielte Jordan Siebatcheu, erhielt Quentin Maceiras unmittelbar vor dem Halbzeit-Pfiff die Rote Karte (43.). Nach dem Seitenwechsel gelang dem FCB der Ausgleich durch Sebastiano Esposito (52.), der zugleich das Endergebnis besiegelte.

Grasshoppers 1:1 Servette FC

Und auch in Zürich sollte es am Sonntag keinen Sieger geben. Die Gäste aus Genf gingen in der 20. Spielminute durch Timothe Cognat in Führung, der Ausgleich gelang GC in der 37. Spielminute durch einen verwandelten Penalty von Leonardo Campana.

adk 29 August, 2021 18:27