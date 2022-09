3 Assistenztrainer für Colatrella: FCZ komplettiert Trainerteam

Der FC Zürich hat sein Interims-Trainerteam komplettiert. Cheftrainer Genesio Colatrella wird fortan von drei Assistenztrainern unterstützt.

Zum bisherigen Assistenten Alain Nef stossen neu auch Vincenzo Zinnà und Nicolas Chappuis zum Staff der 1. Mannschaft.

Der 31-jährige Zinnà arbeitete zuletzt bereits mit Colatrella zusammen. In der U21 war er dessen Assistent. Chappuis ist seit Sommer 2022 als Spielanalyst in der ersten Mannschaft tätig und war zuvor Trainer in verschiedenen Nachwuchsteams der FCZ Academy.

Die U21 des Stadtclubs wird interimistisch von Dorjee Tsawa trainiert, als Assistenten fungieren Heinz Russheim, Leiter der FCZ Academy sowie Talentmanager Ivano Sicuro.

Alain Nef, Nicolas Chappuis und Vincenzo Zinnà unterstützen Genesio Colatrella im Trainerstab der ersten Mannschaft. Alle Infos den Interims-Trainerlösungen: 👉🏼 https://t.co/vg7zbxCNX8#fcz #stadtclub #NieUsenandGah pic.twitter.com/4R9j0JbKsT — FC Zürich (@fc_zuerich) September 28, 2022

psc 28 September, 2022 16:01