Bo Henriksen wird beim FCZ temporär auch Sportchef

Der FC Zürich muss in Kürze die Abgänge von Sportchef Marinko Jurendic und Ausbildungsboss Heinz Moser in Richtung FC Augsburg verkraften. Präsident Ancillo Canepa hat entschieden, sich bei der Neubesetzung des Sportchef-Postens erst einmal etwas Zeit zu lassen.

Sofort ersetzt wird Jurendic, der noch bis zum Abschluss des Trainingslagers, das am 8. Juli beginnt, an Bord bleibt, nicht. Stattdessen übernimmt Trainer Bo Henriksen gewisse Aufgaben, die in diesen Kompetenzbereich fallen. Canepa zieht stattdessen erst einmal einen externen Berater zu Rate, der Prozesse und Abläufe in den Bereichen Transfers, Entwicklung junger Spieler und Talentmanagement analysieren soll. Der "NZZ" sagt der FCZ-Boss: "Wir haben sehr viele gute Konzepte, aber wir haben auch Luft nach oben. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen."

Wer dieser externer Berater ist, verrät Canepa vorerst nicht. Dafür ist klar, dass der neue Sportchef nicht sofort kommen wird. Spätestens am 1. Oktober soll der neue Verantwortliche dann allerdings präsentiert werden. Canepa meint: "Die Funktion des Sportchefs ist sehr wichtig, sie hat eine grosse Hebelwirkung, da wollen wir wirklich die richtigen Entscheide treffen."

psc 23 Juni, 2023 10:33