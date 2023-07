Canepa verspricht: "Am 1. Oktober haben wir einen einen Sportchef"

FCZ-Präsident Ancillo Canepa verliert mit Sportchef Marinko Jurendic und Ausbildungsboss Heinz Moser zwei sehr erfahrene und verdiente Funktionäre an Bundesligist FC Augsburg. Ersterer wird spätestens bis zum 1. Oktober ersetzt.

Dies versichert Canepa in einer Medienrunde am Donnerstag. Derzeit hat er Berater Milos Malenovic engagiert, um die Bereiche Transfers und Scouting zu analysieren. Dies schlägt durchaus hohe Wellen in der Beraterbranche. Der Vorwurf eines möglichen Interessenkonflikts steht im Raum. Canepa wischt diesen weiterhin weg. "Das sind verschieden Hüte, die man sich aufsetzt. Diese Rollen muss man klar unterscheiden können, dabei geht es um Integrität", wird der FCZ-Boss von "Nau" zitiert. Um gar nicht erst Diskussionen aufkommen zu lassen, fügt er an, dass die Zürcher in dieser Transferperiode sicher keinen Spieler von Malenovic verpflichten werden.

Im Hinblick auf die Suche nach dem neuen Sportchef sei man im Evaluierungsprozess. Namen will er keine nennen. Zudem weist er darauf hin, dass auch Ausbildungschef Moser ersetzt werden müsse: "Unsere Grundstruktur bleibt so, wie sie jetzt ist. Der Sportchef kann nicht auch der Ausbildungschef sein. Wichtig ist auch, dass die beiden gut harmonieren."

psc 7 Juli, 2023 14:28