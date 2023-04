Cedric Brunner klagt: «Denke manchmal, dass ich unterschätzt werde»

Cedric Brunner ist kein Spieler, der über einen grossen Showfaktor verfügt. Der Schweizer Legionär in Diensten des FC Schalke 04 denkt unter anderem deshalb, dass er sich bei vielen noch unter dem Radar bewegt.

Aufgrund seiner langen Vereinstreue, Cedric Brunner spielte zwölf Jahre für den FC Zürich, gehörte er rund um das Letzigrund zu den Fanlieblingen. Zuneigungen in diesem Ausmass wurden ihm nach seinem Sommerwechsel zum FC Schalke 04 noch nicht zuteil.

«Ich komme aus Zürich und habe für meinen Heimatverein gespielt, da ist es klar, dass mein Standing ein ganz anderes ist als im Ausland», sagt Brunner im Gespräch mit der «WAZ». «Auf Schalke bin ich ja auch noch nicht so lange. Trotzdem denke ich manchmal, dass ich unterschätzt werde.»

Fussball sei für viele der Beobachter eine Art von Unterhaltung, man wolle Tore, Assists und Spektakel sehen. Das sei aber nicht sein Spiel, merkt Brunner an, der sein Profil mit Tugenden wie harter Arbeit und dem permanenten Gedanken ans Team umreisst.

Cedric Brunner: «Heisst nicht, dass ich schlecht bin»

«All das heisst aber nicht, dass ich schlecht bin, auch das musste ich mir schon anhören. Mit mir bekommt man natürlich keinen Lionel Messi, aber einen Spieler, auf den man sich verlassen kann. Meine Stärke ist die Konstanz», sagt Brunner.

Der in Zollikon geborene ehemalige Schweizer Nachwuchsnationalspieler ist beim FC Schalke 04 auf der rechten Abwehrseite gesetzt, kommt auf 23 Pflichtspiele, wartet aber noch auf seine erste Torbeteiligung im königsblauen Tenü. Wurmt ihn nun, dass die Anerkennung auf Schalke noch nicht so spürbar ist?

«Es hat auch gute Seiten, ein bisschen im Hintergrund zu agieren», merkt Brunner an. «Für mich ist es aber nichts Neues, es war bislang während meiner gesamten Karriere so. Ich hatte aber immer wieder Trainer, die gesagt haben, ich sei einer der meistunterschätzten Spieler. Dieses Vertrauen der Verantwortlichen ist am wichtigsten.»

aoe 8 April, 2023 11:33